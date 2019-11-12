الصين: على واشنطن "تصحيح خطأها" بشأن الإتفاق النووي

وفي مؤتمر صحفي له اليوم الإثنين في بكين مع المراسلين الصينيين والأجانب، أكد قنغ شوانغ انه في ضوء الظروف الراهنة، يتوجب على جميع الأطراف العمل بواجباتهم وإلتزاماتهم في إطار الإتفاق النووي.

وشدد، ان الجانب الأوروبي وإيران وجميع الأطراف المعنية مسؤولة بالنسبة للإتفاق وعليها الإلتزام بتعهداتها فعلا.

واعتبر هذا الدبلوماسي الصيني الإتفاق النووي بأنه "إتفاق ذو مصداقية ويجب تنفيذ ما ينص عليه بدقة"؛ مؤكدا ضرورة تسوية الخلافات من خلال التشاور والحوار.

وصرح، ان الصين بوصفها احدى الدول الموقعة على هذا الإتفاق، تعمل بمسؤولياتها وستواصل العمل مع الأطراف الأخرى للدفع به نحو الأمام.

وتابع، ان الصين ترى انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي في العام 2015، وممارسة الضغوط القصوى وأنواع الحظر على إيران، بأنها تشكل السبب الرئيس لجميع القضايا العالقة والأزمات الراهنة.

ودعا قنغ شوانغ الولايات المتحدة للتراجع عن مثل هذا السلوك السيئ وتعديل إجراءاتها الخاطئة من أجل توفير أجواء دبلوماسية ملائمة وتهيئة الظروف لإزالة التوتر والمضي قدما بالإتفاق النووي.

وأردف انه، يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك الجانب الأوروبي وإيران التحلي بضبط النفس، والعمل على تسوية الخلافات في إطار الإتفاق.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية دعم بلاده للوكالة الدولية للطاقة الذرية في سياق إجراءاتها الحيادية والموضوعية، وتطلع الصين الى تسوية القضية النووية الإيرانية سياسيا ودبلوماسيا.

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