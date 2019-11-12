مسؤول: الجمهورية الاسلامية اقوى مما يتصور الاعداء

وفي تصريح ادلى به للصحفيين مساء الثلاثاء على هامش انعقاد الاجتماع الـ 18 لمجلس التخطيط والتنمية بمحافظة كردستان غرب ايران، اشار نوبخت الى محاولات اميركا استجداء التفاوض مع ايران خلال الاشهر الاخيرة وقال، ان السبب في طرحهم لهذا الطلب من مسؤولي بلادنا هو انهم (الاميركيون) يعلمون بان الجمهورية الاسلامية الايرانية اصلب واقوى بكثير مما يتصورون.

واضاف، ان الرئيس الفرنسي صرح مرارا العام الماضي بان الاميركيين لا يرغبون كثيرا بالتفاوض مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ويقولون اصبروا عدة اشهر لان نهايتها باتت محسومة.

واشار نوبخت الى ان الاميركيين انخدعوا بالشعارات الكاذبة للمنافقين (منظمة خلق الارهابية) وتصورهم الخاطئ بضعف ايران وياس الشعب الايراني واضاف، ان الحكومة الاميركية اعلنت مرارا استعدادها للتفاوض مع ايران الامر الذي يشير الى اقتدار ايران في جميع المجالات ومنها الاقتصادية.

وتابع مساعد الرئيس الايراني، انه وفقا لاستبيانات الراي للاميركيين انفسهم وآراء المحللين والخبراء في اميركا فان اجراءات الحظر ضد ايران قد فشلت، ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي فان ايران ستخرج من الركود عام 2020 ويعود الازدهار لاقتصاد البلاد.

واكد ان الشعب الايراني بوحدته وتلاحمه سيحقق النصر في الحرب الاقتصادية كالحرب العسكرية واضاف، رغم قلة المصادر وظروف الحظر فقد قمنا بزيادة مرتبات الموظفين خلال العام الجاري بنسبة 20 بالمائة اكثر من العام الماضي.

وقال نوبخت، انه وفي ظل تحديد الاولويات للمصادر المحدودة يمكن انجاز اعمال كبرى وكونوا على ثقة باننا سنفرض الياس والاحباط على العدو.

واشار الى المشاريع التنموية في محافظة كردستان ومنها مشروع الخط السككي "همدان -سنندج" وقال، ان احدى اهم اولويات الحكومة هي انجاز هذا الخط السككي البالغ طوله 150 كم خلال العام القادم.

انتهى ** 2342