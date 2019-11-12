١٣‏/١١‏/٢٠١٩ ١٢:٥٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83552799
٠ Persons

سمات

آية الله صديقي: عناصر عميلة لاميركا مصدر الفتنة في العراق

آية الله صديقي: عناصر عميلة لاميركا مصدر الفتنة في العراق

قم / 13 تشرين الثاني / نوفمبر /ارناخ اعتبر امام جمعة طهران الموقت آية الله كاظم صديقي، وجود عناصر عميلة لاميركا بانه مصدر الفتنة في العراق.

وقال آية الله صديقي في حديثه مساء الثلاثاء خلال مراسم الذكرى السنوية لرحيل آية الله بهاء الديني في مسجد "اعظم" في مدينة قم جنوب العاصمة طهران، هنالك عناصر عميلة لاميركا تلعب دورا كبيرا في احداث العراق.

واضاف، انهم يسعون لاثارة الفتنة في العراق عبر استغلال الاوضاع فيها.

وفي جانب اخر من حديثه اكد آية الله صديقي ضرورة التحلي بالوعي واليقظة الشاملة تجاه مؤامرات الاعداء البغيضة.   

ونوه الى القيادة الفذة والحكيمة لقائد الثورة الاسلامية على مدى الاعوام الثلاثين الماضية بعد رحيل الامام الخميني (رض)، رغم كل التحديات والتعقيدات والمخططات التي حاكتها قوى الهيمنة والاستكبار للقضاء على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار الى ان قوى الاستكبار ارادت نشر داعش في المنطقة والهيمنة عليها الا ان جبهة المقاومة وبدعم من الجمهورية الاسلامية اطاحت بمخططاتهم ودحرت هذا التنظيم الارهابي.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 12 =