آية الله صديقي: عناصر عميلة لاميركا مصدر الفتنة في العراق

وقال آية الله صديقي في حديثه مساء الثلاثاء خلال مراسم الذكرى السنوية لرحيل آية الله بهاء الديني في مسجد "اعظم" في مدينة قم جنوب العاصمة طهران، هنالك عناصر عميلة لاميركا تلعب دورا كبيرا في احداث العراق.

واضاف، انهم يسعون لاثارة الفتنة في العراق عبر استغلال الاوضاع فيها.

وفي جانب اخر من حديثه اكد آية الله صديقي ضرورة التحلي بالوعي واليقظة الشاملة تجاه مؤامرات الاعداء البغيضة.

ونوه الى القيادة الفذة والحكيمة لقائد الثورة الاسلامية على مدى الاعوام الثلاثين الماضية بعد رحيل الامام الخميني (رض)، رغم كل التحديات والتعقيدات والمخططات التي حاكتها قوى الهيمنة والاستكبار للقضاء على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار الى ان قوى الاستكبار ارادت نشر داعش في المنطقة والهيمنة عليها الا ان جبهة المقاومة وبدعم من الجمهورية الاسلامية اطاحت بمخططاتهم ودحرت هذا التنظيم الارهابي.

انتهى ** 2342