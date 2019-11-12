ايران وايطاليا تؤكدان على حفظ العلاقات الثنائية

واشار بيات خلال اللقاء الذي جرى الثلاثاء في روما الى الماضي العرق للعلاقات بين ايران وايطاليا ، معربا عن امله بان تواصل روما خطواتها في مسار تطوير العلاقات مع طهران.

واستعرض السفير الايراني احدث خطوات ايران في سياق خفض التزاماتها الطوعية حسب الاتفاق النووي ، مؤكدا ضرورة ان تتخذ اوروبا اجراءات جادة لتنفيذ التزاماتها من اجل الحفاظ على الاتفاق.

كما اشار بيات الى مشروع "هرمز" للسلام ، شارحا مواقف ايران حول القضايا الاقليمية ونهجها لحل وتسوية القضايا عبر الحوار.

من جانبه اكد مساعد الخارجية الايطالي اهمية العلاقات بين البلدين والحوار بينهما حول مختلف القضايا.

ووصف دي ستيفانو الاتفاق النووي اتفاقا دوليا مهما ، مؤكدا دعم ايطاليا له.

ورحب المسؤول الايطالي باستمرار التعاون الاقليمي بين طهران وروما ومن ضمنه حول قضية اليمن.

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