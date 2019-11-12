سفير جنوب افريقيا: نسعى لتطور العلاقات مع ايران في مختلف المجالات

وخلال لقائه الثلاثاء رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في محافظة فارس جنوب ايران، اكد السفير الجنوب افريقي ضرورة تبادل التخصصات في مختلف العلوم بين ايران وجنوب افريقيا وقال، انه وفقا للدراسات التي اجريناها فقد توصلنا الى نتيجة مفادها ان البلدين قادران في ظل الاعتماد على طاقاتهما وامكانياتهما تغطية حاجات احدهما الاخر.

واضاف، اننا نقوم في الوقت الحاضر بمراجعة الطاقات المتاحة من اجل تعزيز العلاقات بين البلدين.

واشار الى مجالات التعاون بين البلدين ومنها السياحة والمناجم والصحة، وقال، ان جنوب افريقيا تمتلك افضل التكنولوجيات والمعدات في قطاع المناجم في العالم حيث يمكن الاستفادة من هذه الطاقة والامكانية لتعزيز العلاقات واجتذاب استثمارات الشركات الجنوب افريقية لقطاع المناجم في ايران ومنها محافظة فارس.

واكد السفير الجنوب افريقي بان شعب بلاده لن ينسى ابدا وقوف الشعب الايراني الى جانبه في الايام الصعبة وهو يقف اليوم بوعي الى جانب الحكومة والشعب الايراني.

من جانبه استعرض رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في محافظة فارس قدرات وامكانيات المحافظة في مختلف المجالات العلمية والصناعية والتجارية والزراعية، مؤكدا بان ايران ستعبر من هذه المرحلة حتما وان شركاءها التجاريين سيكونون اولئك الذين يقفون معها في الظروف الصعبة.

انتهى ** 2342