١٣‏/١١‏/٢٠١٩ ٣:٢٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83552822
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تعليق مسؤول اممي حول وفاة 15 طفلا ايرانيا بسبب حظر الادوية

تعليق مسؤول اممي حول وفاة 15 طفلا ايرانيا بسبب حظر الادوية

نيويورك / 13 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا- دعا مسؤول اممي جميع الدول ومنها اميركا لاتباع قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك في الرد على نبأ وفا 15 طفلا ايرانيا مصابا بمرض انحلال البشرة الفقاعي Epidermolysis bullosa (EB) بسبب حظر الادوية على ايران.

وخلال المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الامين العام لمنظمة الامم المتحدة فرحان حق، ساله مراسل وكالة انباء "ارنا" بالقول: انه وفقا للقرار الموقت الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي في اكتوبر 2018 ، فان اميركا مكلفة بازالة العقبات الناجمة عن قرارات 8 ايار /مايو حول صادرات الادوية والاجهزة الطبية الى ايران الا اننا نشهد الان وفاة 15 طفلا مبتلى بمرض انحلال البشرة الفقاعي بسبب المعاناة الناجمة عن توقف ارسال وسائل تضميد الجراح من قبل شركة سويدية اثر الحظر الاميركي. ما هو موقف الامين العام حول هذه القضية الانسانية وكذلك تجاهل قرارات محكمة العدل الدولية من قبل عضو دائم في مجلس الامن الدولي؟.

وقال المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة في الرد على هذا السؤال، اننا نحث جميع الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة لاتباع القرارات المتخذة من قبل محكمة العدل الدولية.

انتهى ** 2342

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