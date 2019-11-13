سرايا القدس: الساعات القادمة ستضيف عنوانا جديدا لسجل هزائم نتنياهو

واوردت وكالة "فلسطين اليوم" ان الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة، اكد في كلمة له، مساء الثلاثاء، أن الساعات القادمة ستضيف عنوانا جديدا إلى سجل الهزائم الخاص برئيس وزراء العدو، مشددًا على استمرار الجهوزية والنفير والانعقاد الدائم لقيادة سرايا القدس في طار إدارة معركة الرد على جرائم العدو وصد عدوانه الاثم على الشعب الفلسطيني.

وقال أبو حمزة: "نزف للامة العربية والإسلامية ثلة من شهدائنا ومقاتلينا وفي مقدمتهم ركنا صلبا من أركان المقاومة الشهيد القائد الكبير بهاء أبو العطا أبو سليم أبرز أعضاء المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس".

وأضاف أن سرايا القدس لن تسمح بالمطلق بإعادة سياسة الاغتيالات وسنتجرم ذلك ميدانيا وعسكريا على الأرض، مشيرًا إلى أن العدو سيرى نتيجة اغتيال قادة وكوادر المقاومة، مستدركًا: "ما من قوة على الأرض قادرة أن ترد بأسنا عن القوم المجرمين".

ووجه أبو حمزة رسالة إلى المستوطنين الصهاينة بعدم الاستماع إلى قيادتهم الحمقاء وأن القرار بيد سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية.

وتابع في كلمته: "نطمئن أحرار العالم وأبناء شعبنا المجاهد أن المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس لا زالت على العهد والوعد، والدرع الحامي لفلسطين واللاجئين والأسرى والمسرى، وفي جعبتها ما يشفي الصدور و نشد على أيديكم كما عهدناكم بالالتفاف حول المقاومة الأبية في معركتها مع العدو".

وأكد الناطق باسم سرايا القدس، ان القائد سيخلفه ألف قائد ويحمل اللواء فارس جديد.

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