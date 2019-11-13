استمتع بممارسة الرياضات المرتبطة بالجليد في منتجع "توجال" في طهران

وقد بدأ المنتجع نشاطه رسميا للموسم الجديد بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس اتحاد التزلج سيد رضا صالحي أميري.

ويعتبر توجال واحدا من أبرز المنتجعات وأكثرها شعبية بين الإيرانيين والسياح على حد السواء، يقع منتجع توجال للتزلج بالقرب من العاصمة طهران ولعل هذا يعد من أهم أسباب تلك الشعبية التي يحظى بها، يقع هذا المنتجع في منطقة تسمى شميرانات على بعد 5 كم عن ساحة تجريش بشمال شرق طهران.

يتميز المنتجع بأنه ينقسم إلى 3 منتجعات فرعية وهما منتجع القمة ومنتجع السفح الغربي ومنتجع المحطة السابعة، حيث تبلغ القمم الثلجية في هذه المنتجعات الثلاثة ارتفاعات شاهقة تتخطى في بعض الأحيان حاجز الثلاثة آلاف متر أو يزيد، وجميعها يكسوها بياض الجليد في مشاهد بديعة.

يلاقي هذا المنتجع رواجا شهيرا خلال فصل الشتاء، حيث يكتظ بالسائحين القادمين من لـ السياحة في ايران من مختلف أنحاء العالم كي يستمتعون بممارسة مختلف الرياضات المرتبطة بالجليد مثل التزحلق والسباقات الجليدية التي تتم في مناطق ممهدة وآمنة تماما، كما يوفر المنتزه أيضا عدد من الأنشطة الشعبية الأخرى للزوار مثل رياضة التنس، والرماية بالإضافة إلى الخدمات التي ترتبط بالجليد بشكل عام من استئجار مدربين وملابس خاصة بالتزحلق.

أنشطة تقوم بها في منتج توجال للتزلج

محبي رياضة التزلج على الجليد سوف يجدون ضالتهم داخل هذا المنتجع الذي يعد قلب هذه الرياضة في العالم، أيضا الارتفاع الشاهق في القمم الجبلية الموجودة بهذا المنتجع توفر وجود الجليد لأكثر من ثمانية أشهر في السنة مما يجعله المكان المثالي حقا لهذه الرياضة.

لمحبي السفر والترحال والتخييم على الجبال والمرتفعات يمكنكم استئجار كوخ صغير خشبي والتمتع بالأجواء ليلا ومشاهدة غروب الشمس وشروق الشمس الأخاذ حيث يتلألأ الثلج كقطع الكريستال اللامعة مشهد لاينسى.

الأكثر دهشة ومتعة في المنتجع هو ركوب التلفريك والقيام بجولة ممتعة داخل منتجع توجال بين الجبال البيضاء، محبي المرتفعات سوف يجدون هذا التلفريك مكانا ممتعا بحق ويستحق أكثر من جولة واحدة.

يمكنكم تجربة قاعة سينما خماسية الأبعاد حيث يمكنكم التمتع برحلة شيقة ممتعة على القطار أو السفينة فقد تأسست في 2011 وبدأت أعداد الزوار تزداد من السكان المحليين والسياح إلى المكان بشكل كبير.

وبالامكان تناول المشروبات الساخنة والشوكولاتة والوجبات اللذيذة في الأعلى حيث يوجد في كل محطة مقهى يقدم خدماته للزوار.

في مكان رائع كهذا لن تتوقفوا عن التقاط الصور الفوتوغرافية الجميلة لكم ولأحبتكم وأنتم تتزلجون وتبنون رجل الثلج في المنتجع وتتراشقون كرات الثلج ستحبون رؤية طهران من الاعلى فأنت في أهم المعالم السياحية في ايران طهران.

انتهى