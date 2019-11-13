إيران مستعدة للتعاون العلمي و التقني مع جميع الدول

وأشار ستاري أمس الثلاثاء في ملتقى التكنولوجيا الصينية المتطورة في بلدية شنجن إلى أن التبادل المفتوح للمنتجات والتقنيات المتقدمة على المستوى الدولي قد أتاح فرصة حيوية لمواجهة التحديات التي تواجهها المجتمعات وقال، إن تعاون الدول في مجال التنمية ونشر الإبداعات التكنولوجية تمثل قوة دافعة وراء الازدهار المتزايد للأمم وفي هذا الخصوص تسعى إيران دائما إلى استخدام الابداع كأداة لدعم نقل المجتمعات إلى الرخاء والتنمية .

وأضاف، إن بلادي يعبر عن عزمه لتوسيع التعاون الاستراتيجي في مجال نشر الإبداع وفي إطار المصالح المتبادلة .

وأكد ستاري أن تجارب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استخدام العلم والتكنولوجيا لتلبية احتياجات البلاد في ظروف الحظر الأمريكي الجائر المفروض عليه قدمت دروسا قيمة لمختلف الدول.

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