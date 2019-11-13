وكالة "إرنا" تفوز بمنصب رئيس رابطة وكالات أنباء آسيا المحيط الهادئ

وشهد أعمال الاجتماع الـ17 للجمعية العامة للرابطة، والذي جاء بمشاركة 44 عضوا من 35 دولة، أيضا، توقيع "إعلان سيؤول"، من قبل أعضاء الرابطة، والحاضرين بصفة مراقب، على غرار المجلس العالمي لوكالات الأنباء "NAWC"، واتحاد وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط "AMAN"، والاتحاد الأطلسي لوكالات الأنباء الإفريقية "FAAPA".

وينص الإعلان، على تعزيز التعاون بين منسوبي وكالات الأنباء الموقعة عليه، باعتبارهم يؤدون أدوارا مسؤولة، إضافةً إلى العمل على حل المشاكل التي تواجههم.

وتأسست رابطة وكالات أنباء آسيا-المحيط الهادئ في عام 1961 بمبادرة من اليونسكو لتشجيع تبادل الأخبار الإقليمية، ويتم عقد اجتماعات الجمعية العامة الخاصة بها كل 3 سنوات.

تأسست وكالة انباء الجمهورية الإسلامية (Islamic Republic News Agency) والتي تُعرَفُ إختصارا بـ إرنا (IRNA) عام 1934 وبدأت في السنوات الأولى من تأسيسها، التعاون مع وكالات الأنباء الكبرى مثل وكالة الأنباء الفرنسية وأسوشيتدبرس ورويترز ووکالة أنباء الأناضول التركية، إذ أن هذا التعاون مستمر ومع المزيد من وسائل الإعلام في المنطقة والعالم بعد مضي ثمانية عقود.

إن شعار وکالة الجمهوریة الإسلامیة للانباء هو تركيبة من صورة الکعبة المشرفة مع شريط التلكس الإخباري لإظهار العمل الإعلامي المتسم بالحقيقة والطابع الديني.

وقبل تطور شبكة الویب العالمية -بحيث لم تكن صفحات الإنترنت موجودة بالشکل الحالي- كانت ارنا تعمل عن طريق جهاز التلكس وترسل منتجاتها الاعلامیة بواسطته إلى المؤسسات الأخرى أو وسائل الإعلام، وکانت تتلقی المعلومات عن طریق هذا الجهاز

ومع ظهور أجهزة التليفاكس، فقدت أجهزة التلكس مکانتها كوسيلة لنشر الاخبار والمعلومات شيئا فشيئا.

وتم تشغیل الموقع الإلكتروني لـ إرنا في بداية عام 1997 بصفته احدی أوائل المواقع الإلكترونية الاخباریة باللغة الفارسية على هذا العنوان: www.irna.ir

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