السفير الفرنسي بطهران يهنئ بفوز "ارنا" برئاسة وكالة أنباء آسيا والمحيط الهادئ

وخلال لقاءه المدير العام لوكالة إرنا سيدضياء هاشمي اليوم الاربعاء اكد السفير الفرنسي على أهمية التعاون بين وكالات أنباء البلدين، مضيفًا أن إرنا ووكالة الصحافة الفرنسية بإمكانهما تطوير التعاون الثنائي في الساحتين الإقليمية والدولية.



من جانبه قال مدير عام وكالة ارنا : تسعى وكالة انباء الجمهورية الإسلامية إلى تطوير أنشطتها الإقليمية والدولية من خلال توسيع نطاق التعاون مع وكالات الأنباء الإقليمية والعالمية ذات السمعة الطيبة، بما في ذلك وكالة الصحافة الفرنسية.

وصوّت اتحاد وكالات الانباء في اسيا واوقيانوسيا (آوانا) خلال اجتماع جمعيته العامة الـ 17 في سيئول بكوريا الجنوبية لرئاسة وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" القادمة للاتحاد في العام 2022 .

وتأسست وكالة انباء الجمهورية الإسلامية (Islamic Republic News Agency) والتي تعرف إختصارا بـ إرنا (IRNA) عام 1934 وبدأت في السنوات الأولى من تأسيسها، التعاون مع وكالات الأنباء الكبرى مثل وكالة الأنباء الفرنسية وأسوشيتدبرس ورويترز ووکالة أنباء الأناضول التركية، إذ أن هذا التعاون مستمر ومع المزيد من وسائل الإعلام في المنطقة والعالم بعد مضي ثمانية عقود.

إن شعار وکالة الجمهوریة الإسلامیة للانباء هو تركيبة من صورة الکعبة المشرفة مع شريط التلكس الإخباري لإظهار العمل الإعلامي المتسم بالحقيقة والطابع الديني.

وتم تشغیل الموقع الإلكتروني لـ إرنا في بداية عام 1997 بصفته احدی أوائل المواقع الإلكترونية الاخباریة باللغة الفارسية على هذا العنوان: www.irna.ir

وتأسست رابطة وكالات أنباء آسيا-المحيط الهادئ في عام 1961 بمبادرة من اليونسكو لتشجيع تبادل الأخبار الإقليمية، ويتم عقد اجتماعات الجمعية العامة الخاصة بها كل 3 سنوات.

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