ايران وفاو تتعاونان بشان تحسين نظام المسح الزراعي

واعلنت هذه المنظمة الاممية بان نتائج المرحلة الاولي من مشروع "تحسين انظمة تحسين الزراعة في ايران عبر صور الاقمار الصناعية"، تشير الى اهمية الاستفادة من هذه الصور في جمع المعلومات المتعلقة بالمنتجات الزراعية وسائر مجالاتها حيث يمكن استخدامها في عملية المسلح والتقييم والتخطيط بشان الزراعة في البلاد.

وقال مسؤول قسم نظم المعلومات الجغرافية بمنظمة الفاو "دغلاس موتشوني" : أن المنظمة تتعاون مع ايران حول استخدام التقنيات المتطورة في مجال نظم المعلومات الجغرافية لدعم تطوير الاساليب ووضع السياسات وظروف الاستثمار بغية التوصل الى التنمية الزراعية المستدامة نظرا للتغییرات المناخية في ايران.

واضاف المسؤول الاممي، أن الاحداث المتعلقة بالتغییرات المناخية المتكررة مثل السيول والجفاف والتجمد تترک آثارا مدمرة على المنتجات الزراعية؛ الامر الذي يتطلب نظام مسح شامل ومنتظم ودقيق في مجال الزراعة.

انتهى**2018/ ح ع