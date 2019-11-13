رئيس اوسيتا الشمالية – الانيا يؤكد على تعزيز العلاقات مع ايران

وفي لقائه اليوم الاربعاء السفير الايراني لدى روسيا "مهدي سنائي"، نوّه بيتاروف بالقواسم المشتركة اللغوية والثقافية التي وصفها بالكثيرة بين شعب اوسيتيا مع الايرانيين؛ وقال انها فرص مناسبة لتنمية العلاقات مع ايران. كما وصف الملتقى المشترك بين ايران ومنطقة شمال القوقاز بانه حدث هام في هذا السياق.

وتطرق رئيس جمهورية اوسيتيا الى تواجد رجال الاعمال الايرانيين في شمال هذه المنطقة، ولقائه معهم؛ مصرحا : لقد وضعنا الخطط لتنفيذ مشاريع مشتركة بالتعاون مع القطاع الايراني الخاص في هذه المنطقة.

ولفت بيتاروف الى انشاء مركز تجاري كبير في منطقة شمال اوسيتيا وتحديدا المنطقة الحدودية المشتركة مع جورجيا، بانه ياتي على سلّم اعمال الحكومة في بلاده؛ داعيا رجال الاعمال الايرانيين للمساهمة في هذا المشروع.

من جانبه، اشار سفير ايران لدى روسيا في هذا اللقاء، الى استضافة شمال اوسيتيا للدورة الاولى لملتقى التعاون بين ايران وشمال القوقاز؛ داعيا الى التسريع في وتيرة التعاون الاقتصادي بين ايران وروسيا وذلك على غرار التعاون العلمي والاكاديمي القائم بين البلدين.

كما نوه بتنفيذ الاتفاق بين ايران والاتحاد الاوراسي الاقتصادي، مؤكدا انها خطوة هامة في توفير الارضية لتطوير التعاون بين ايران ودول منطقة شمال القوقاز.

كما اقترح السفير الايراني لدى روسيا في هذا اللقاء، مجالات عديدة للتعاون المشترك بما في ذلك الزراعة العابرة للحدود الوطنية مع اوسيتيا؛ وقد لقي ترحيبا من الجانب الروسي.

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