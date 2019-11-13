وقف الحرب ورفع الحصار.. شرط للتوصل الى حل سياسي في اليمن

جاء ذلك، مساء اليوم الأربعاء لدى استقبال كبير مساعدي وزير الخارجية، المبعوث السويدي الخاص الى اليمن "بيتر سيمنبي".

وأكد خاجي، دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للجهود المبذولة لوقف الحرب واحلال السلام والاستقرار في اليمن .

ونوه الى التزام انصار الله بتعهداتهم في اتفاق استوكهولم وتنفيذها من جانب واحد، منتقدا عدم التزام التحالف السعودي بتنفيذ تعهداته، واعرب عن أمله باحياء هذا الاتفاق وتنفيذه بشكل كامل من خلال متابعة الموضوع من قبل المجتمع الدولي.

من جانبه، اشار المبعوث السويدي الخاص الى اليمن الى ان اتفاق استوكهولم كان اول اتفاق بين الاطراف اليمنية، مضيفا: ان السويد تدعم تنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل، وكذلك جهود الامم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص لشؤون اليمن بخصوص التوصل الى حل سياسي شامل في هذا البلد.

كما أكد سيمنبي ضرورة استمرار التعاون بين السويد والجمهورية الاسلامية الايرانية للمساعدة على انهاء ازمة اليمن.

انتهى**أ م د

