لتبذل بلجيكا مزيدا من الإهتمام لتسوية الأزمة اليمنية سلميا 

جاء ذلك مساء اليوم الأبعاء، لدى استقبال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية سكرتير الشؤون متعددة الأطراف بوزارة الخارجية البلجيكية "أليكس كينز"، حيث ناقش الجانبان حول القضايا الدولية بما فيها التنفيذ التام للاتفاق النووي والقرار 2231 لمجلس الامن .

و انتقد نائب وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء تقارير الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2231 لمجلس الامن، التي تتجاهل الانتهاكات الاميركية المتكررة للاتفاق النووي وقرار مجلس الامن مؤكدا أهمية دور الأعضاء الآخرين في المجلس في معارضة التفرد الاميركي وإستغلال الادارة الاميركية للمنظمة الدولية

وكان أليكس قد التقى أيضا امس الثلاثاء، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي" وبحث معه في القضايا ذات الإهتمام المشترك.

انتهى**أ م د

