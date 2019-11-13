ايران والنمسا تتفقان بشان تعزيز التعاون الثقافي

والتقى مجتبي حسيني الذي يزور فيينا على راس وفد ثقافي بمرافقة الجوق السنفوني للادوات الموسيقية الوطنية الايرانية التقى يوم امس الثلاثاء مع مساعد وزارة الشوون الاوروبية والتقارب والشوون الخارجية في النمسا.

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء الافاق الجديدة للتعاون بين ايران والنمسا في مجال الثقافة والفن والموسيقي والسينما والمسرحية في ظل الظروف الجديدة.

كما اكد الطرفان على توسيع العلاقات والتعاون الثقافي والفني بين ايران والنمسا؛ واتفقا بشان اقامة الاسابيع الثقافية المشتركة في فيينا وطهران واقامة الجولة الثامنة للحوار بين الاسلام والمسيحية وتعزيز التعاون بين متاحف البلدين فضلا عن اقامة برامج مشتركة في مجال الموسيقى والفنون التشكييلة وغيرها من النشاطات الثقافية والفنية.

انتهی**2018/ ح ع **