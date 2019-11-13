الرياض مسؤولة عن مايجري حاليا في المنطقة

واضاف كجوئيان خلال تصريحاته اليوم الاربعاء في ندوة حوارية لمناقشة المشاكل في افغانستان وحل الازمة اليمنية، ان "التاريخ يشهد على حقيقة ان الايرانيين ينادون على الدوام الى السلام والتعايش السلمي ولم يعتدوا على اي بلد؛ فيما هناك بعض الدول التي اعتدت علينا".

ونوه الدبلوماسي الايراني بمواقف الجمهورية الاسلامية الصريحة والقائمة على ايجاد حل سلمي لكافة المشاكل الاقليمية؛ قائلا : للاسف بعض الدول الغربية حولت منطقتنا الى ساحة اختبارات لاسلحتهم؛ مردفا ان الدول التي تنفق المليارات على شراء السلاح والمعدات العسكرية، مسؤولة ازاء ما يجري في المنطقة اليوم.

وقال كجوئيان : ان ايران تسعى وراء حل القضايا الراهنة، وسط رفض بعض الدول، التي قتلت الآلاف من النساء والاطفال اليمنيين بواسطة هجماتها على هذا البلد، لكنها اليوم تبحث عن ايجاد حل عبر الحوار لهذه الازمة.

وشدد سفير ايران السابق لدى ايرلندا : نحن نعير اهمية بالغة الى امن المنطقة؛ مضيفا ان ايران تدعم حزب الله في كفاحه ضد الاحتلال الصهيوني.

علما ان كجوئيان يمثل ايران بصفة ضيف خاص خلال ندوة "السلام والتنمية في جنوب اسيا، والشرق الاوسط واسيا الوسطى" في العاصمة الباكستانية اسلام اباد، حيث سيلقي كلمة يوم غد الخميس بعنوان "افاق الجمهورية الاسلامية الايرانية ازاء التجارة الاقليمية ومبادرات النقل".

انتهى ** ح ع