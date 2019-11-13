سلامي: الإقتدار الأمني.. رادع أساسي للأعداء

وفي كلمته أمام الملتقى الرابع لجهاز إستخبارات الحرس الثوري اليوم الأربعاء، أكد سلامي المسؤولية الإلهية الكبرى للقوات الأمنية في التصدي لمختلف تهديدات الأعداء التي تمارس اليوم ضد البلاد؛ لافتا الى ضرورة زرع الخوف والهلع في نفوس الاعداء والمفسدين ازاء الاقتدار الاستخباري للجمهورية الإسلامية.

واضاف، ان الاستخبارات لا ينبغي ان تتصور شيئا ما بعيد المنال، ولا يوجد اي عائق امام العمل على اساس السنن الالهية، اذ ينبغي اتخاذ الخطوة الاولى بقوة، ويتوجب التفكير بالسيناريوهات الكبرى ولا ينبغي الخوف من احد او شيء في هذا المسار.

وأشاد اللواء سلامي باجراءات جهاز إستخبارات الحرس الثوري في مختلف المجالات؛ معتبرا القاء القبض على مدير موقع "آمد نيوز" المناوئ للثورة الإسلامية بأنه حصيلة خطة دقيقة وذكية، مما احيا الامل وعزز الشعور بالأمن في قلوب أبناء الشعب اكثر فاكثر وزرع الهلع والرعب في قلوب اعداء الجمهورية الاسلامية.

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