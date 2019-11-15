١٥‏/١١‏/٢٠١٩ ٩:١٠ ص
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83554281
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الحظر جعل المتخصصين الايرانيين متمكنين من الصناعات ذات الصلة بالمطارات

الحظر جعل المتخصصين الايرانيين متمكنين من الصناعات ذات الصلة بالمطارات

لندن/15 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- اعلن رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية في ايران "سياوش امير مكري" عن عقد اتفاقيات مع المنتجین المحلیین لتصميم وصنع الرادارات المتطورة وقال، "ان الحظر المفروض على ايران جعل المتخصصين الايرانيين متمكنين من الصناعات ذات الصلة بالمطارات.

واضاف امير مكري في تصريح له اليوم الاربعاء انه تجري نشاطات واجراءات ملحوظة في مجال الطيران خاصة بشان الاتصالات والملاحة الجوية.

واعتبر توفير الامان في مجال الملاحة الجوية عن طريق تدشين الاجهزة وعملية صيانة واجهزة المساعدة الملاحية والاتصالات وانظمة المراقبة يشكل ميزة الدائرة العامة للاتصالات والملاحة الجوية في ايران وقال ان الخبراء والمتخصصين في هذه الدائرة امضوا خطوات جبارة في مجال عملية صيانة الاجهزة واصلاحها بالرغم من الحظر المفروض على البلاد حيث نشهد اليوم ظهور قدرات المتخصصين في الصناعات المتعلقة بالمطارات والملاحة الجوية بالرغم من الحظر.

انتهى**2018

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