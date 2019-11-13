جهانغيري : ايران اجتازت المرحلة الاقتصادية العصيبة

جاء ذلك في تصريح ادلى به جهانغيري مساء اليوم الاربعاء خلال مراسم افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى ميلاد الذكية بمدينة ارومية (في محافظة اذربايجان الغربية – شمال غرب).

واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية : ان الامريكيين كانوا يزعمون انهم قادرون من خلال الحظر ان يثيروا توترات جادة في البلاد؛ لكن الشعب الايراني بكافة شرائحه استطاع وبفضل الصمود والتماسك، الى جانب جهود المسؤولين ان يفوّت الفرصة على هؤلاء في بلوغ مآربهم.

وقال جهانغيري : ان سياسة افتعال التوترات من جانب الامريكيين لن تدوم قطعا؛ مضيفا ان الشعب مقبل على مستقبل واعد وايام مشرقة.

يذكر ان النائب الاول لرئيس الجمهورية يقوم حاليا بزيارة تفقدية لمحافظة اذربايجان الغربية، مرافقا بكل من وزير الطاقة والصحة والرياضة والشباب، ورئيس المنظمة الوطنية لحماية البيئة وغيرهم من كبار المسؤولين في البلاد؛ بهدف تدشين عدد من المشاريع الصحية والعلاجية في هذه المحافظة ومتابعة اخر المستجدات حول عمليات احياء بحيرة ارومية.

انتهى ** ح ع