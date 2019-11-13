آية الله اراكي: صوت الوحدة يصدح في انحاء العالم الاسلامي

وخلال مراسم زيارة مرقد الامام الخميني (رض) من قبل المشاركين في المؤتمر الـ 33 للمؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في مدينة ري جنوب العاصمة طهران قال آية الله اراكي، ان صوت التكفيريين كان يعم العالم الاسلامي يوما ما الا انه لم يبق لهم الان صوت بعد ان رات الامة الاسلامية نتيجة الفتنة والتكفير خلال الاعوام الماضية الاخيرة.

واشار الى ان طريق الوحدة والتلاحم بين المسلمين ماض ليعطي ثماره تدريجيا واضاف، ان صوت وحدة المسلمين يصل اليوم الى الاسماع من دول جنوب شرق اسيا مثل ماليزيا واندونيسيا والهند حتى الدول الافريقية مثل المغرب وموريتانيا.

يتبع ** 2342