مساعد روحاني يؤكد على الاسراع بوتيرة تطوير العلاقات العلمية بين ايران والصين

وخلال لقائه اليوم الخميس في بكين وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني وانغ جي غانغ، اشار ستاري الى ان التعاون مع الصين في جميع المجالات مدرج على جدول اعمال الحكومة الايرانية، ولفت الى ان تطوير العلاقات العلمية بين البلدين يمضي في مسار ايجابي لكنه اعتبر ذلك غير كاف، مؤكدا على الاسراع بهذه الوتيرة.

واشار مساعد الرئيس الايراني الى ان هنالك في الوقت الحاضر 5 ملايين طالب جامعي في ايران من ضمنهم 200 الف في مرحلة الدكتوراه واضاف، ان الاقتصاد المبدع والمعرفي مدرج في جدول اعمال الحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ونوه الى ان ايران تعد ثالث دولة منتجة للغاز في العالم وتمتلك اكبر احتياطي من النفط والغاز في العالم واضاف، ان الاقتصاد الايراني اليوم يؤدي فيه الشباب دورا في مجال الشركات الناشئة (ستارت اب).

واعلن ستاري استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون مع الصين كما في الماضي في مجال الواحات التكنولوجية.

من جانبه قال وزير العلوم الصيني ، اننا يمكننا تطوير التعاون بين البلدين بحيث يصبح انموذجا للتعاون مع سائر الدول في مجالات العلم والتكنولوجيا.

واكد اهمية مشروع "حزام واحد – طريق واحد" للبلدين ايران والصين واضاف، سنبذل قصارى جهدنا في اطار هذا المشروع لتعزيز التعاون العلمي والجامعي بين البلدين.

وفي ختام اللقاء تم توقيع اتفاق للتعاون بين الدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية.

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