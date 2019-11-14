قائد الجيش الايراني: امن مضيق هرمز لن يتحقق بالتحالفات المزيفة

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الخميس على هامش تفقده وحدات الجيش المتواجدة في محافظة بوشهر (جنوب ايران) قال اللواء موسوي إن بعض الأعداء قد يطلق تصريحات من خلال اعتماده على ترسانات أو أسماء أسلحة معينة الا اننا اثبتنا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية قادرة على الدفاع عن نفسها وبفضل الاعتماد على شبانها المؤمنين والمبدعين قد حققت الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة معداتها الجوية والبرية والبحرية والصاروخية وستكون ايران هي المنتصرة في أي مواجهة محتملة في المستقبل.

واشار اللواء موسوي الى أن أعداءنا وبسبب نزعتهم الاستكبارية وأطماعهم وطغيانهم يتصورون بأننا كالآخرين يمكنهم تطويعنا ودفعنا لتلبية مطاليبهم، قائلا ليعلم الاعداء بأن الشعب الايراني الأبي والقوات المسلحة الايرانية لن يقبلوا أبدا بالذل والهوان أو اضعاف قدراتهم ولن يستجيبوا لمطاليب هذه القوى الخاوية.

ورأى قائد الجيش الايراني ان تطورات السنوات الاخيرة أثبتت أن الاجانب ليسوا موضع ثقة لدى دول المنطقة، مضيفا ان أمن مضيق هرمز والخليج الفارسي يمكن تحقيقه فقط عبر تعاون دول الخليج الفارسي من خلال بلورة حالة أمنية إقليمية وليس من خلال تحالفات مزيفة، لذا فقد حان الوقت لإخراج الأجانب من المنطقة.

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