سفير اليمن في طهران: العدوان لم يتلقف مبادرة صنعاء للسلام بالشكل المطلوب

وقال الديلمي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الـ33 للوحدة الإسلامية في العاصمة الإيرانية طهران: إن اليمن اليوم إضافة مهمة وقوية وصادقة ومؤمنة إلى محور المقاومة لمشروع الاستكبار العالمي.

وأشار إلى ما قاله قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ردا على تهديدات رئيس وزراء الكيان الصهيوني من أن "شعبنا لن يتردد عن إعلان الجهاد في سبيل الله وضرب هذا العدو في أماكن حساسة"، مؤكدا أن "العدو يعلم قدرة شعبنا وقيادته وصدقه وشجاعته على تنفيذ ما وعد به".

وأكد السفير الديلمي أن العدو لم يتلقف بالشكل المطلوب ولا المناسب حتى الآن مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط ومن جانب واحد لإيقاف ضرباتنا الصاروخية وطيراننا المسير.

ونوه إلى المبادرة جاءت من موقع الاقتدار والعزة بعد عمليتي أرامكو ونصر من الله دفعا بالتي هي أحسن وحقنا للدماء، مؤكدا أنه لا بد لليمنيين أمام رفض العدوان للمبادرة أن يردعوا العدوان ويوأدوا أحلامه.

واستهجن الصمت المخزي للعالم تجاه ما يعانيه أبناء الشعب اليمني من عدوان ظالم وحصار جائر لم يتعرض أي شعب لمثله على مر التاريخ جراء العدوان والحصار.

وأوضح أن اليمن فقد عشرات آلاف الشهداء من المدنيين نساءً وأطفالاً وشيوخاً إلى جانب أولئك الشهداء الذين يسقطون في جبهات العزة والكرامة والدفاع المقدس عن الدين والأرض والعرض، بالإضافة إلى أعداد كبيرة جداً من الشهداء تزهق أرواحهم نتيجة الحصار الظالم الذي يمنع وصول الأدوية والغذاء والمواد الضرورية إلى البلاد، كما يمنع سفر المرضى والجرحى للعلاج في الخارج بإغلاقه لمطار صنعاء.

وأشاد بمواقف الجمهورية الإسلامية الايرانية، وكذلك سماحة السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله، الذين كان لهم موقف مشرف إلى جانب الشعب اليمني المؤمن.

واعتبر أن العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي الاماراتي على الشعب اليمني المظلوم يأتي في سياق ما تنتهجه الصهيونية العالمية وأدواتها الأميركية والإسرائيلية وأدواتها في المنطقة من أنظمة العمالة من تدمير لشعوب ودول الأمة الإسلامية ومحاولة استعبادها وسلب حريتها والتحكم في قرارها ونهب ثرواتها والسيطرة على مقدراتها.

وأكد السفير الديلمي أن أمريكا هي عدوة الشعوب التي تريد الاستقلال والحرية والكرامة، مبينا أن الأمة اليوم تعيش تحديات كبيرة وخطراً حقيقيا واستهدافا مباشرا من قوى الاستكبار العالمي من أمريكا وإسرائيل وأدواتهما في المنطقة، مشدد على أن "توحد المسلمين في محور مناهض ومواجه لهذه القوى سيكون هو الرادع لاعتداءاتها".

انتهى ** 2342