١٤‏/١١‏/٢٠١٩ ٥:٠٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83555248
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روحاني يهنئ نظراءه في الدول الاسلامية لمناسبة ذكرى ميلاد النبي الاكرم (ص)

روحاني يهنئ نظراءه في الدول الاسلامية لمناسبة ذكرى ميلاد النبي الاكرم (ص)

طهران / 14 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- بعث الرئيس الايراني حسن روحاني برقيات منفصلة الى نظرائه في الدول الاسلامية مهنئا لمناسبة ذكرى ميلاد النبي الاكرم (ص).

وجاء في جانب من رسالة الرئيس روحاني التي بعثها اليوم الخميس، اننا نفخر كوننا في حشد امة النبي (ص) الذي جاء برسالة السلام والرحمة للعام كله، نبي سيرته داعية للهداية وارشاد المؤمنين والمسلمين على مر التاريخ.

واعرب الرئيس الايراني عن امله "ان نصبح في ظل التاسي بسيرة النبي الاكرم (ص) وتعاليمه السامية، اتباعا ياتون بالامن والعدالة والسلام للكرة الارضية خاصة الدول الاسلامية".

وسال الرئيس روحاني في برقيات التهنئة هذه الباري تعالى بان يمنّ بموفور الصحة والنجاح على رؤساء الدول الاسلامية وبالازدهار والرفعة على شعوبهم.

انتهى ** 2342

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