خسارة ايران امام العراق في التصفيات المؤهلة للمونديال

وفي هذه المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس في العاصمة الاردنية عمان ضمن التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لكاس العالم 2022 وكاس اسيا 2023 ، تقدم العراق بهدف لمهاجمه مهند علي في الدقيقة العاشرة.

وعادل لاعب الوسط الايراني احمد نوراللهي النتيجة لايران في الدقيقة 24 من المباراة.

وفيما كانت المباراة تلفظ انفاسها الاخيرة سجل البديل علاء عباس هدف الفوز للعراق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وكان حكم المباراة قد اشهر البطاقة الصفراء الثانية بوجه قائد منتخب ايران مسعود شجاعي في الدقيقة 80 من المباراة.

وفي وقت سابق من اليوم تعادل البحرين مع هونغ كونغ بدون اهداف.

وبهاتين النتيجتين فقد تصدر العراق المجموعة برصيد 10 نقاط وتاتي البحرين في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وايران في المركز الثالث برصيد 6 نقط.

انتهى ** 2342