سرايا القدس تؤكد ادخال صاروخ جديد يصل ل 120 كيلو متر الى الخدمة

و وجهت سرايا القدس الشكر لمحور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية في إيران على ما قدمه من أشكال دعم مختلفة للمقاومة الفلسطينية و لفصائل المقاومة الأبية التي رفضت الذل وسياسة الاغتيالات والاستفراد وشاركتها معركة صيحة الفجر البطولية بكل ما تملك من امكانات عسكرية وبشرية.

وقال الناطق باسم السرايا "ابو حمزة" انها تعمل وفق منظومة عسكرية متكاملة وهي رهن إشارة قيادة الحركة مؤكدة أن اغتيال القائد المجاهد أبو سليم لن يزيدها الا قوة وصلابة وأن قيادة السرايا في اجتماع وتقييم دائم لما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة وان أيادي مقاتليها في كافة الوحدات العسكرية ما زالت على الزناد .

وأعلنت السرايا انها ادخلت صاروخاً جديداً من طراز "براق مئة وعشرون لأول مرة للخدمة العسكرية وهو صناعة جهادية فلسطينية خالصة مؤكدة انها ستعرض كامل تفاصيل هذا الصاروخ ومراحل تصنيعه وتربيضه واطلاقه في معركة صيحة الفجر البطولية بعد قليل في مقطع مصور سينشره موقع الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس.

انتهى**387**1110