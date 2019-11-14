موسوي: ما حاجة ايران للقنبلة الذرية حينما تنشر الحكمة والادب في العالم

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب موسوي لمناسبة احياء ذكرى العارف والعالم الكبير آية الله محمد حسين طباطبائي الذي يعد من كبار العلماء والعرفاء والاديب البارع سعيد نفيسي: ارضنا الام، ما حاجتها للقنبلة الذرية ودويّ وهدير ام القنابل. ايران التاريخية مهد ادباء ومفكرين نشروا العلم والادب في انحاء العالم.

واضاف: نحيي الذكرى السنوية لرحيل اثنين من اعلام الحكمة والادب والاخلاق؛ الفيلسوف ومفسر القرآن العلامة طباطبائي، والكاتب والباحث والاديب البارع سعيد نفيسي.

يذكر ان من اهم مؤلفات العلامة طباطبائي، تفسير الميزان، الذي يعد من اهم التفاسير للقرآن الكريم كما ان سعيد نفيسي يعد من ابرز الادباء الايرانيين ويعتبر مهندس النثر المعاصر في ايران.

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