نوبخت: اكثر من 60 مليون شخص يشملهم مشروع الدعم الحكومي للتعويض عن رفع اسعار البنزين

وقال نوبخت في تصريح صحفي له مساء الخميس، ان مشروع الدعم المعيشي وتعديل (رفع) اسعار البنزين وتقنينه ياتي في سياق تنفيذ قرار المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المؤلف من رؤساء السلطات الثلاث؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية.

واضاف، ان الشرط الذي اشترطه رئيس الجمهورية لتنفيذ مشروع الدعم المعيشي وتعديل اسعار البنزين هو ان تعود جميع العوائد الناجمة من تعديل اسعار البنزين الى المواطنين تماما.

وقال نوبخت، رغم ان الحكومة كانت تمتلك ترخيصا قانونيا الا انها قامت بتعديل اسعار البنزين مرتين فقط خلال الاعوام الستة الاخيرة وان العوائد الناجمة عنها تم انفاقها غالبا لدعم الافراد تحت مظلة لجنة الاغاثة والرعاية الاجتماعية.

واوضح بان المرحلة الاولى من تسديد المبالغ للاسر في اطار مشروع الدعم المعيشي ستكون في غضون الايام العشرة القادمة كحد اقصى وان اكثر من 60 مليون شخص في البلاد سيشملهم المشروع واضاف، ان المبالغ التي ستسدد شهريا للاسر ذات الفرد الواحد تبلغ 55 الف تومان وللاسر ذات فردين 103 الاف تومان وللاسر ذات 3 افراد 138 الف تومان وللاسر ذات 4 افراد 172 الف تومان وللاسر ذات 5 افراد او اكثر 205 الاف تومان.

وقد أعلنت الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية الإيرانية رفع أسعار البنزين بنسبة 50% حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 300% خارج الحصة الشهرية.

وجاء الاعلان بشأن رفع أسعار البنزين مساء الخميس وفقا للقرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي للسلطات الثلاث، على ان يبدا تنفيذه اعتبارا من فجر يوم الجمعة.

وحسب القرار سيرتفع سعر البنزين ضمن الحصة العادية البالغة 60 لترا في الشهر الى 1500 تومان للتر الواحد (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي ونحو 11500 تومان حسب السوق الحرة) ويبلغ سعر اللتر الواحد خارج الحصة 3000 تومان وسعر اللتر من البنزين السوبر 3500 تومان.

انتهى ** 2342