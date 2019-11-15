اللواء باقري: اربعينية الامام الحسين (ع) رمز وحدة الامة الاسلامية

وخلال مراسم تقدير جهود خدام اربعينية الامام الحسين (ع) يوم امس الخميس قال اللواء باقري، ان اربعينية الامام الحسين (ع) هي رمز وحدة المسلمين ورمز الاقتدار والتحرك الثوري والاسلامي للشعبين الايراني والعراقي والكثير من الشعوب المنادية بالحرية.

واعتبر اللواء باقري، اربعينية الامام الحسين (ع) بانها الطريق لبلورة الحضارة الاسلامية واضاف، ان حقيقة مراسم اربعينية الامام الحسين (ع) اثبتت للعالم اي انشطة يمكن ان تتبلور بالعقيدة الاسلامية والحوافز والجهود والتضحيات من اجل القيم الالهية.

ولفت رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية الى ان وسائل الاعلام الغربية تتناول مراسم كبيرة كتجمع 200 او 300 الف شخص للاغتسال في النهر او ما شابه ذلك من تجمعات شعبية الا انها لا تتطرق الى مراسم عظيمة كالاربعين التي يشارك بها نحو 20 مليونا وفي اطار انشطة شعبية وعفوية يتخللها السير مسافات طويلة في الحر ورغم وجود الكثير من المخاطر للوصول الى مرقد ابي عبدالله الحسين (ع) وزيارته.

واضاف، رغم ما كانت هنالك من مواجهات بين الشعبين في الماضي حيث سعى الاستكبار لزرع الخلاف بينهما الا انهما اليوم يقفان بحب الى جانب بعضهما بعضا ويرحبان بزوار العتبات المقدسة وهو في الحقيقة ليس حدثا بسيطا بل يستعرض القيم والفضائل الانسانية اساسا.

انتهى ** 2342