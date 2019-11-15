قائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب حفظ ونشر آثار آية الله الخامنئي انه التقى رؤساء السلطات الثلاثة وجمع من المسؤولين وسفراء الدول الاسلامية والضيوف المشاركون في المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية صباح اليوم الجمعة بقائد الثورة الاسلامية.

وسيؤدي الضيوف صلاة الجمعة بإمامة قائد الثورة الاسلامية، ومن المقرر ان تبدأ لجان المؤتمر بعد الظهر في قاعة المؤتمرات في طهران ببحث جداول الاعمال، ومنها لجان مؤسسات التقريب بين المذاهب والأزمات والتحديات في العالم الاسلامي، والاتحادات العالمية لأبناء الشهداء والمضحين، والاتحادات الخيرية، واتحاد المفكرين لبحث مستقبل القضية الفلسطينية.

وكان المؤتمر بدأ اعماله صباح امس الخميس واكد الرئيس الايراني حسن روحاني في كلمة خلال افتتاح المؤتمر على الوحدة بين المسلمين كضرورة لمواجهة التحديات.

انتهى** 1453**