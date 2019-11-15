إزالة الكيان الصهيوني تعني أن يحدّد الفلسطينيون حكومتهم

وأكد قائد الثورة هذا ما سيحدث، نحن نناصر شعب واستقلال فلسطين، ولسنا أعداء لليهود. اليهود يعيشون في بلدنا بمنتهى الأمن والاستقرار.

و اضاف سماحته أن قضية فلسطين اليوم تعتبر أعظم مصيبة في العالم الإسلامي. موقفنا في قضيّة فلسطين محسوم وأصولي. لقد ساعدنا الفلسطينيّين وسنواصل ذلك، وليست لدينا أيّ شروط وعلى العالم الإسلامي أجمع أن يبادر إلى هذا العمل.

ونوه قائد الثورة أن هذا عمل حقيقي وفي نفس الوقت رمزي. لقد ساعدنا الفلسطينيين وما زلنا نساعدهم ،وعلى العالم الإسلامي بأسره أن يفعل ذلك.

و اشار الإمام خامنئي أن قضية "إزالة الكيان الصهيوني"طرحت بشكل متكرر في خطابات الإمام الخميني(قدس سره) ومسؤولي الجمهورية الإسلاميّة؛ الأعداء يُفسّرون هذا الأمر بشكل سيّء، وهذا لا يعني إبادة الشعب اليهودي؛ هذا يعني إزالة تلك الحكومة والكيان المفروض.لقد أشار الإمام الخميني إلى خطر النفوذ الصهيوني و ظلمه ففي بداية الثورة الإسلامية ، أعطت إيران مركز نشاطات الصهاينة في طهران للفلسطينيين.

يتبع .. 1453**

















