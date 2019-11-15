الرئيس روحاني: إيران تدعو إلى الأخوة و الوحدة الإسلامية

و قال الرئيس روحاني في كلمته التي القاها على هامش استقبال قائد الثورة الاسلامية للمسؤولين والضيوف المشاركين في مؤتمر الوحدة الاسلامية وسفراء الدول الاسلامية، إننا لا نريد الاستيلاء على أراضي الآخرين و لا نريد إنشاء امبراطورية فكل ما نريده هو الأخوة و الوحدة بين المسلمين .

و شدد رئیس الجمهوریة فی المراسم ان اتباع سیرة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هو سبیل انقاذ المسلمین من اعتداء الولایات المتحدة و الکیان الصهیونی و الرجعیة بالمنطقة و بث الفرقة من جانبهم.

و تابع الرئیس روحانی:"فی هذا العید السعید متزامنا مع ذکری المولد النبوی الشریف، نسأل الله سبحانه و تعالی ان یمن علی العالم الاسلامی لکی یقدر ان یتغلب علی الظلم و العدوان و یحصل النصر بفضل الوحدة و التضامن و الاخاء و التلاحم".

و هنأ الرئیس روحانی فی هذا اللقاء بمناسبة حلول ذکری مولد النبی الأکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سبطه الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام، هذا العید الشریف لسماحة القائد الأعلی للثورة‌ الاسلامیة و جمیع مسلمی العالم و الشعب الایرانی الکبیر و سفراء الدول الاسلامیة‌ لدی طهران و الضیوف الکرام المشارکین فی مؤتمر الوحدة‌ الاسلامیة بالعاصمة طهران.

و أوضح الرئیس روحانی:"المولود الذی وُلد مثل هذا الیوم، کان یواجه فی عصره العالم الملیء بالظلم و الفساد و الحرب و الصراع و اراقة الدماء و کان فخر الناس آنذاک قبائلهم و قوتهم و سیوفهم و هدفهم التغلب علی آموال و أراضی الآخرین".

و أردف الرئیس روحانی قائلا:"من وجهة نظر النبی الأکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ان الجمیع سواسیه أمام القانون".

و صرح الرئیس روحانی:"ان نفوذنا بالمنطقة بسبب دعوة الثورة الاسلامیة التی استجلبت القلوب".

و ذکر الرئیس روحانی:"ان أبنائنا حضروا فی العراق و سوریا کمستشارین و ضحوا بأرواحهم لمحاربة الارهاب الی جانب الشعبین العراقی و السوری و أینما حضر أبنائنا سواء في العراق و سوریا أو لبنان ، کان معیارهم الرئیسی حریة الانسان و من وجهة نظرهم، ان المسلم و المسیحی و الیهودی و القومیات الترکیة و العربیة و الکردیة سواسیة".

و أکد الرئیس روحانی:"لانرید أبدا السلطة و التغلب علی الأراضی و الامبراطوریة بل میزتنا الرئیسیة تتمثل فی اتباعنا نهج النبی الأکرم صلی الله علیه و آله و سلم".

يتبع