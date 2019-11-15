حقوقي فلسطيني: الاحتلال ارتكب جرائم حرب متكاملة خلال التصعيد الاخير على غزة

وأوضح الحقوق عبد العاطي في حديث خاص لمراسلنا أن الاحتلال الصهيوني أفرط في استخدام القوة عبر استهداف الطيران الحربي المدنيين وارتكاب المجازر بحق المواطنين العزل.

وبين عبد العاطي أن أخطر هذ المجازر استهداف ثلاثة عائلات وهي عبد العال واستشهد فيها 3 مواطنين بينهم طفلين، وعائلة عياد التي سقط منها ثلاثة شهداء، وعائلة السواركة التي سقط منها ثمانية شهداء بينهم أربعة أطفال وسيدتين ورجلين اضافة إلى اصابة 12 آخرين من نفس العائلة.

وأدان الحقوقي الفلسطيني استمرار مسلسل انتهاكات حقوق الانسان الجسمية واستمرار اقتراف سلطات الاحتلال جرائم حرب متكاملة الأركان دون أي تحرك جاد من قبل المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته الاخلاقية والقانونية في مساءلة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.

وأشار إلى استهداف قوات الاحتلال الصهيوني المتظاهرين في مسيرات العودة وسقوط أكثر من 300 شهيد وما يزيد عن 18 الف اصابة، اضافة إلى 13 جولة من جولات التصعيد المتكررة توجت بالعدوان الخطير الذي بدأ باغتيال القائد في سرايا القدس بهاء ابو العطا وزوجته واصابة افراد عائلته باستهداف منزله فجر الثلاثاء الماضي، كما تزامن ذلك مع استهداف سوريا وقصف منزل القيادي في الجهاد الاسلامي أكرم العجوري الأمر الذي أدى إلى استشهاد نجله معاذ وأدى إلى اندلاع موجة من التصعيد تصدت لها فصائل المقاومة وعلى راسها حركة الجهاد الاسلامي من أجل وقف ولجم مخططات الاحتلال وللضغط لوقف سياسية الاغتيال ومنع استهداف المتظاهرين والعمل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة وصولا إلى كسره هذه المعادلة التي أراد نتنياهو تغيرها اضافة إلى تحقيق أهداف تكتيكة وسياسية تتعلق بمستقبلة السياسي في دولة الكيان.

وطالب الحقوقي الفلسطيني المجتمع الدولي الكف عن سياسة الصمت والمساواة بين الضحية والجلاد والعمل على ازالة وانهاء عقود من الاحتلال المتسبب في كل معاناة المنطقة والفلسطينيين.

وطالب القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية وتعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي والاعلامي مع الاحتلال والتحلل من اتفاق أوسلو وتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في كل مكان.

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