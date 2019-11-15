قائد الحرس الثوري: تمكنا من تجاوز كل المنعطفات في ظل التمسك بالقرآن الكريم

وقال اللواء سلامي، في كلمته الجمعة خلال الحفل الختامي لمسابقات القرآن الكريم في مدينة مشهد المقدسة /شمال شرق/ ، إنه حينما نواجه عدوا كبيرا على الظاهر مثل اميركا وحلفائها فاننا لا نستصغره ولا نهابه في الوقت ذاته مثلما صرح سماحة قائد الثورة الاسلامية، وعندما ننظر للامر من زاوية الآية المباركة (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) فان ذلك يبعث لدينا الاطمئنان والثقة بالنصر.

وتابع: إننا نمتلك خبرات ممتدة على مدى الاعوام الـ 40 عاما الماضية أكدت لنا باننا وفي ظل التمسك بالقرآن الكريم حققنا جميع الاهداف وتجاوزنا كل المنعطفات الصعبة.

واكد انه لا ينبغي الاعتماد على فارضي الحظر وان رزقنا ليس بايديهم بل بيد الباري تعالى، واضاف، هل ان فارضي الحظر يمكنهم منع نزول البركات الالهية من السماء ؟ اننا نعلم بانه لا ينبغي الاعتماد ذرة واحدة على العدو.

واشاد بجهاد كوادر الحرس الثوري في الدفاع عن البلاد والثورة، واضاف، ان هذه القوات تواصل جهودها في البر والبحر والجو بجميع ارجاء البلاد ولا تدخر جهدا في الدفاع عن الثورة ومبادئها.

انتهى ** 2342