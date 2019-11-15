ايران: الطريق لحل القضية الفلسطينية هو انهاء الاحتلال

جاء ذلك في كلمة لمندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة محمد رضا صحرائي ، امس الجمعة، رد فيها على اتهامات الكيان الصهيوني، مستعرضا مواقف طهران تجاه القضية الفلسطينية.
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نيويورك / 16 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- أكد مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة، ان الطريق لحل القضية الفلسطينية هو إنهاء الاحتلال وتمتع الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير وعودة اللاجئين الى ارضهم وإنشاء دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.
جاء ذلك في كلمة لمندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة محمد رضا صحرائي ، امس الجمعة، رد فيها على اتهامات الكيان الصهيوني، مستعرضا مواقف طهران تجاه القضية الفلسطينية.
يتبع ** 2342
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