ايران: الطريق لحل القضية الفلسطينية هو انهاء الاحتلال

جاء ذلك في كلمة لمندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة محمد رضا صحرائي ، امس الجمعة، رد فيها على اتهامات الكيان الصهيوني، مستعرضا مواقف طهران تجاه القضية الفلسطينية.

يتبع ** 2342