الايراني بيرانوند یتنافس مع الياباني ماكينو والقطري عفيف لنيل جائزة افضل لاعب آسيوي

وفي قائمة المرشحين التي اعلنها الاتحاد الاسيوي الجمعة للفوز بجائزة أفضل لاعب، يبرز الإيراني علي رضا بيرانوند الذي اشتهر في عام 2018 بعد تصديه لضربة جزاء من البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتألق بشكل كبير مجددا في المباراة أمام عمان خلال منافسات كأس آسيا 2019، حيث قاد المنتخب الإيراني للوصول إلى الدور قبل النهائي، وواصل عروضه الجيدة خلال العام الجاري مع المنتخب وكذلك مع ناديه برسبوليس إلى جانب تميزه في الترويج للمسؤولية الاجتماعية.

أما ماكينو، فقد برز من خلال المساهمة في حفاظ فريقه أوراوا ريد دياموندز الياباني على شباكه نظيفه خلال ست مباريات، ليبلغ نهائي دوري أبطال آسيا، وساهم في نفس الوقت في بلوغ منتخب اليابان نهائي كأس آسيا للمرة الخامسة في تاريخه.

وفي المقابل، تألق أكرم عفيف من خلال قيادته المنتخب القطري للفوز بلقب كأس آسيا 2019 في الإمارات، حيث صنع عشرة أهداف، وهو الرقم الأعلى للاعب في تاريخ البطولة، وساهم في ذات الوقت ببلوغ نادي السد الدور قبل النهائي بدوري أبطال آسيا.

كما يتنافس الايراني سردار آزمون لاعب زينيت سان بطرسبورغ الروسي مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام الانجليزي والياباني ماكوتو هاسيبي لاعب انتراخت فرانكفورت الالماني، للفوز بجائزة افضل لاعب اسيوي محترف خارج القارة.

وفي مجال كرة الصالات يتنافس الايراني مهدي جاويد مع اليابانيين توماكاي يوشيكاوا ويوشي سكيغوتشي، لنيل جائزة افضل لاعب في القارة.

وتتنافس المدربة الايرانية كتايون خسرويار للفوز بجائزة افضل مدربة مع نظيرتيها اليابانية آساكو تاكاكورا والتايلدنية نوينغراتاي.

کما ینافس الاتحاد الوطني الايراني لكرة القدم مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي على جائزة افضل اتحاد وطني لكرة القدم (متطور).

ويقام حفل توزيع الجوائز السنوي في الثاني من كانون الاول / ديسمبر المقبل بمركز المؤتمرات والمعارض في هونغ كونغ.

وجاءت قوائم المرشحين للفوز بجوائز الاتحاد الآسيوي لعام 2019 كما يلي:

- جائزة أفضل لاعب

علي رضا بيرانوند (برسبوليس، إيران)

تومواكي ماكينو (أوراوا ريد دايموندز، اليابان)

أكرم عفيف (السد، قطر)

- جائزة أفضل لاعبة

لي يينغ (غوانغدونغ هويغون، الصين)

أشالاتا ديفي (سيثو، الهند)

ساكي كوماغاي (نادي أولمبيك ليون الفرنسي، والمنتخب الياباني).

- جائزة أفضل لاعب محترف خارج قارة آسيا

سردار آزمون (إيران)

ماكوتو هاسيبي (اليابان)

سون هيونغ مين (كوريا الجنوبية)

- جائزة أفضل لاعب لكرة الصالات

مهدي جاويد (إيران)

تومواكي يوشيكاوا (اليابان)

يوشي سيكيغوتشي (اليابان)

- جائزة أفضل لاعبة شابة

كارلي روزتباكت (أستراليا)

وانغ لينلين (الصين)

جون إيندو (اليابان)

- جائزة أفضل لاعب شاب

هيروكي آبي (اليابان)

لي كانغ-اين (كوريا الجنوبية)

دوان فان هاو (فيتنام)

- جائزة أفضل مدربة

كتايون خسرويار (إيران)

أساكو تاكاكورا (اليابان)

نوينغروتاي سراثونغفيان (تايلاند)

- جائزة أفضل مدرب

تسويوشي أوتسوكي (اليابان)

جو أويا (اليابان)

تشونغ جونغ-يونغغ (كوريا الجنوبية)

- جائزة أفضل اتحاد وطني متطور

الاتحاد الإيراني لكرة القدم

الاتحاد الياباني لكرة القدم

الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم

- جائزة أفضل اتحاد وطني صاعد

الاتحاد الكوري الشمالي لكرة القدم

اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم

الاتحاد السنغافوري لكرة القدم

- جائزة أفضل اتحاد وطني طامح

اتحاد غوام لكرة القدم

الاتحاد المنغولي لكرة القدم

الاتحاد اليمني لكرة القدم

- جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين (الاتحاد المتطور)

الاتحاد الصيني لكرة القدم

الاتحاد الياباني لكرة القدم

الاتحاد الماليزي لكرة القدم

- جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين (الاتحاد الصاعد)

اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم

الاتحاد الهندي لكرة القدم

الاتحاد السنغافوري لكرة القدم

- جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين (الاتحاد الطامح)

اتحاد بروناي لكرة القدم

اتحاد غوام لكرة القدم

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

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