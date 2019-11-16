مؤتمر الوحدة يوحد المسلمين بجعل فلسطين والاقصى البوصلة

واشاد الموسوي امس الجمعة على هامش المؤتمر الدولي الـ 33 للوحدة الاسلامية بطهران في مقابلة خاصة مع مراسلة ارنا بشعار المؤتمر "وحدة الأمة في الدفاع عن الأقصى الشريف" قائلا كما يقول الامام الخامنئي ان القضية الاولي للامة الاسلامية هي دعم قضية فلسطين والمسجد الاقصى وشعار المؤتمر ممتاز في مواجهة التطبيع ودعم القضية الفلسطينية.

واكد الاستاذ بجامعة الكويت على موقف بلاده القانوني والشرعي في رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني وقال ان بعض الدول العربية تحاول الايحاء بان التطبيع هو لصالح الشعب الفلسطيني لكن التطبيع بمعني الصداقة والاخوة مع الكيان الصهيوني وهذا يضر بالشعب الفلسطيني واهدافه المقدسة.

واشار الى تدوام الاعتداءات الصهيونية ضد الفلسطينيين خاصة قصف غزة واغتيال قادة المقاومة الاسلامية خلال الايام الاخيرة وقال ان الشعب الفلسطيني اصبح اليوم اقوى بفضل دعم محور المقاومة وتواصل مسيرات العودة مثمنا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب الفلسطيني.

واعتبر الاستاذ الكويتي ان مؤتمر الوحدة ليست داعية للوحدة الاسلامية فقط بل يجب ان يؤدي الى نبذ الخلافات وعلى الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفتها اقوى دول المنطقة ان تحل مشاكل العالم الاسلامي.

وقال ان الاعلام يلعب دورا هاما في توحيد المسلمين مضيفا: نرى ان الاعلام المدعوم من قبل الكيان الصهيوني وامريكا يحاول اثارة الفرقة بين المسلمين ولكن الاعلام الاسلامي يستطيع ان يزيل الخلافات لان الخلاف طبيعي والاعلام الاسلامي الهادف يطيح المؤامرات الصهيونية ويكشف حقيقة الكيان الصهيوني ويزيد الوعي المطلوب لدى المسلمين.

واعتبر ان الاعلام الامريكي المشوه هو اكبر تحدي يواجهه المسلمون لانه يثير الفرقة داعيا الى التمسك بقول الامام الخميني الراحل مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية بشان التركيز على وحدة الكلمة ونبذ الخلافات المذهبية والابتعاد عن الافكار التكفيرية المنحرفة.

وينعقد المؤتمر الدولي الـ 33 للوحدة الاسلامية في الفترة من 14 الى 16 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي بطهران .

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