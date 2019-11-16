المقاومة تقصف بئر السبع والاحتلال يستهدف بيت لاهيا

وشنت طائرات الاحتلال الصهيوني غارات على مواقع ف بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وقال مراسل ارنا أن طائرات الاحتلال أغارت بعدة صواريخ على موقعين للمقاومة احدهما تابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ونقطة ضبط ميداني شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال أن الغارات استهدفت مواقع لحركة حماس في شمال قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ على مدينة بئر السبع في وقت سابق من الليلة.

وكان جيش الاحتلال اعلن سقوط صاروخين على مدينة بئر السبع "41 كيلو"عن قطاع غزة ما ادى لاصابة تسعة مستوطنين بكسور وهلع نتيجة محاولتهم الهرب من الصواريخ.

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