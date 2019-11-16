تحقيق ما يقرب من 40 ٪ من هدف صادرات المعادن والصناعات المنجمية

وسجلت البيانات التي شملتها الدراسة الاستقصائية بشأن صادرات المنتجات المعدنية، بما في ذلك المعادن والمنتجات المعدنية في النصف الأول من العام الايراني الجاري (بدا 21 مارس)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، زيادة بنسبة 11.7 في المائة في القيمة وزيادة في الوزن بنسبة 27.3 في المائة.

ومن هذه المنتجات كانت السبائك الحديدية كأهم منتج للتصدير في قطاع المعادن الفلزية في النصف الأول من هذا العام بقيمة مليار و198 مليون دولار وبوزن 3 ملايين و166 طنا ويليها خام الحديد ومركزات الحديد بقيمة 617 مليون دولار ومنتجات الصلب بقيمة 575 مليون دولار ونحاس الكاثود بقيمة 263 مليون دولار ومنتجات الصلب المدرفلة بقيمة 230 مليون دولار.

تعتبر سبائك الزنك التي تبلغ قيمتها 174مليون دولار وخام النحاس ومركزاته التي بلغت قيمتها 115 مليون دولار من المنتجات الاخرى ذات القيمة العالية للتصدير، حيث بلغ إجمالي العناصر الخمسة المصدرة 81.5 في المائة من إجمالي صادرات المنتجات المعدنية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وارتفع حجم صادرات المنتجات الفلزية إلى دول الصين وإندونيسيا وغانا وباكستان وتركيا، و الأسواق الرئيسية العشرة لتصدير المنتجات المعدنية الإيرانية في الفترة المذكورة ، أي ما مجموعه 85.6 من إجمالي صادرات هذا القطاع، للصين والعراق وإندونيسيا وتايلند وتركيا و أفغانستان و الإمارات وعمان و باكستان وغانا .

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