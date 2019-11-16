الفيلم الايراني "كبار السن لا يموتون" يشارك في مهرجان غوا الهندي

و تقام الدورة ال 50 لمهرجان غوا الهندي خلال الفترة 20 حتى 28 نوفمبر الجاري ليشارك " كبار السن لا يموتون" للمخرج والكاتب رضا جمالي في هذا الحدث السينمائي ضمن قسم "الرؤية العالمية" الخاص بالمهرجان.

هذا ويعتبر مهرجان غوا أحد مهرجانات الصف الأول عالمياً ويتضمن هذا العام 23 قسماً تنافسياً مثل: القسم الدولي، الرؤية العالمية، الرؤية الهندية وغيرها من الأقسام.

وسبق للفيلم الحضور في مهرجان طوكيو السينمائي ومهرجان الأفلام الإيرانية في استراليا لينال جائزة (روح آسيا) من مهرجان طوكيو.

الفيلم "كبار السن لا يموتون" يروي قصة مجموعة من الاشخاص ينوون الاقامة في قرية يتحدث سكانها بلهجتهم المحلية اذ يتعرضون لمواقف جراء ذلك.

يذكر ان المخرج رضا جمالي يحمل في سيرته الاخراجية العديد من الافلام القصيرة اشهرها فيلم " الجسر" و "لامكان هنا للهبوط".

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