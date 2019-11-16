ايران تستضيف القمة الدولية للسياحة الريفية العام المقبل

وأشار مساعد وزير السياحة والتراث الثقافي الإيراني "ولي الله تيموري" في تصريح له إلى الشعار العالمي "السياحة الريفية والسياحة الطبيعية"، منوها الى ان الوثيقة الإستراتيجية لتنمية السياحة الريفية قيد الإعداد وان الجمهورية الإسلامية ستستضيف فعاليات القمة الدولية للسياحة الريفية في العام المقبل.

وأكد مساعد وزير السياحة والتراث الثقافي على أهمية تنمية قطاع السياحة في إيران ، مع الأخذ في الاعتبار القدرات الجيدة للغاية في البلاد قائلاً: إن تنظيم وتوزيع الرحلات الداخلية أصبح الآن أولوية قصوى للأنشطة السياحية في البلاد.

ولفت تيموري الى ان مقصد 98 بالمئة من مجمل الرحلات السياحية داخل ايران نحو الأرياف والقرى الصغيرة, ولذلك يجب العناية جيداً بالسياحة الريفية.

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