العميد حاتمي: تعزيز القوة الدفاعية السبيل لمواجهة الحظر الأمريكي

وفي ندوة تخصصية عقدت اليوم السبت حول سبل مواجهة الحظر، اشار العميد حاتمي الى الممارسات الخبيثة لنظام الهيمنة ضد ايران وقال، ان الاعداء اليوم يستهدفون حياتنا اذ انهم وبمعزل عن سعيهم لضرب الجمهورية الاسلامية الايرانية يهدفون للقضاء عليها علينا .

واضاف العميد حاتمي، أن نظام الغطرسة يحاول وبكل امكانياته وحلفائه ومن خلال استخدام عناصر متنفذة، الوصول الى البنية التحتية والبرامج الثقافية والسياسية والاقتصادية وخاصة العسكرية للجمهورية الاسلامية الايرانية، وبالتالي فان الوصول إلى المعلومات على صعيد الحروب والمواجهات، من العناصر الرئيسية للتفوق في المعارك.

وأشار وزير الدفاع، إلى دراية ورؤية قائد الثورة الاسلامية في توعية المسؤولين والشعب، فضلا عن وحدة الكلمة حول الوقوف في وجه نظام الاستكبار، وقال: أن مؤامرة نظام الهيمنة بقيادة الولايات المتحدة قد فشلت ضد إيران الإسلامية في قواعد مختلفة ؛ لكنه قال ان العدو لن يفوت أي فرصة لضرب البلاد.

وتطرق حاتمي الى الحظر المفروض من قبل نظام الهيمنة ضد إيران، وأليات مواجهة هذه العقوبات، وقال أن الحل الوحيد لمواجهة العقوبات الأمريكية هي زيادة وتوسيع القوة في جميع العناصر الفعالة، وخاصة قوة الدفاع.

يتبع..