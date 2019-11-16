4.5 % من اجمالي طلاب جامعات ايران هم من الاجانب

واضاف عبد الحميد علي زاده صباح اليوم السبت، في تصريح أدلى به لدى افتتاح مكتب الشؤون القنصلية للطلاب غير الإيرانيين في جامعة كردستان (غرب ايران) : إن محافظة كردستان هي المحافظة الخامسة عشرة في ايران من حيث قبول الطلاب الأجانب.

وتابع مدير شؤون الطلاب غير الإيرانيين بوزارة العلوم والأبحاث والتكنولوجيا أن جامعة كردستان ضمن المرتبة 800 تا 1000 في مجال التعليم العالي والعلاقات الدولية وشؤون الطلاب الاجانب فان ذلك يدلل على فاعلية وأنشطة هذه المؤسسة الأكاديمية في المحافظة.

ونوه الى ان هناك 42 مؤشرا في العالم على صعيد قابلية الجامعات التي لديها القدرة على اكتساب مراتب ما بين 600 - 800، معرباً عن ابتهاجه لأنّ كردستان بلغت هذه المرتبة.

ووصف كردستان بمثابة نموذج للوحدة في البلاد مشيرا الى أن الطلبة الاجانب يشكلون 4.5٪ من طلاب جامعاتها.

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