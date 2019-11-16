مساعد رئيس الجمهورية : نحن معنيون جمیعا بالتحرر من الاقتصاد النفطي

وفي كلمة له اليوم السبت خلال مراسم تدشين مشروع علمي بجامعة طهران، اكد ستاري ضرورة الاعتماد على الطاقات الشبابية المبدعة في الجامعات لتحويل الابداعات العلمية الوطنية مصادر لانتاج الثورة في البلاد.

واوضح ان الاقتصاد النفطي يروج لفكرة انه يمكن شراء اي شيء بواسطة العائدات النفطية، بينما الاقتصاد المعرفي يرتكز على الابداع، وليس المال الذي ياتي في اسفل القائمة.

وقال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية : ان القارة الاسيوية ستصبح في غضون السنوات الثماني القادمة الاقوى اقتصاديا بينما ستكون امريكا الاكثر تقدما في المجالات العلمية.

يتبع ...** ح ع