صادرات إيران من الأملاح المعدنية ترتفع بنسبة 20 بالمئة

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم السبت، تابع رستمي ان إنتاج هذه الشركة بلغ 137 ألف طن خلال هذه الفترة وزادت كمية الملح المصدر منها في الفترة ذاتها من العام الماضي من 14 ألف طن ليصل الى 17 ألف طن هذا العام.

وقال، إن حجم مبيعات منتجات شركة شركة الأملاح المعدنية قد ارتفع بنسبة 104 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتابع رستمي، ان ربحية الشركة ارتفعت أيضا خلال هذه الفترة بنسبة 138 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

يذكر، ان كبريتات البوتاسيوم وكلوريد الكالسيوم وحمض الكبريتيك تعد من أهم منتجات هذه الشركة.

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