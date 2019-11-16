أطفال فلسطين المضطهدون ضحايا جرائم الكيان الصهيوني

وفي كلمة له اليوم السبت، أمام الضيوف الإيرانيين والأجانب لمؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي في فندق آزادي بالعاصمة طهران، أضاف عباسي، ان الكيان الصهيوني الغاشم قد انتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان لآلاف المرات من خلال إجراءاته الوحشية الجائرة؛ معربا عن أسفه حيال عدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي أي إجراء رادع للكيان الصهيوني على الرغم من تنديده ولعدة مرات للأفعال الإجرامية لهذا الكيان السفاك للدماء.

وشدد هذا العضو في الاتحاد الدولي للمحامين المسلمين، ان أطفال فلسطين المضطهدين محرومون من الحق في الدفاع عن النفس، والحق في تقرير المصير، والحق في الأمن، والحق في السلام، وجميع حقوقهم الأساسية الأخرى، وهم يعيشون في سجن كبير، ويقعون ضحايا لجرائم الكيان الصهيوني القاتل للأطفال؛ مؤكدا ضرورة اتحاد كافة أبناء العالم لدعمهم.

انتهى**أ م د

