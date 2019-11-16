مستشار رئيس الجمهورية : المتربصون بالبلاد ارتكبوا اخطاء ستراتيجية

طهران / 14 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا- اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بان ايران تهتم على الدوام بحقوق الانسان في سياق المصالح الوطنية وبناء على الضرورات الشرعية، معتبرا القرار الصادر ضد حقوق الانسان في ايران بانه يفتقد للشرعية والاعتبار ويعكس نفاق المتبنين له.