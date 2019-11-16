مستشار رئيس الجمهورية : المتربصون بالبلاد ارتكبوا اخطاء ستراتيجية

واضاف اشنا في تغريدته التي نشرها عبر حسابه بموقع تويتر اليوم السبت : ان ايران ليست العراق ولا لبنان؛ والسفارة الامريكية (في البلاد) مغلقة لعدة سنوات.
واكد مستشار الرئيس الايراني : نحن الايرانيون لن نسمح لوسائل الاعلام العميلة ان تقرر لنا المصير.
انتهى ** ح ع
طهران /16 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد مستشار رئيس الجمهورية، رئيس مركز الدراسات الستراتيجية بدائرة الرئاسة "حسام الدين اشنا" في تغريدة له، ان "المتربصين (بالبلاد) ارتبكوا اخطاء سترايتجية".
واضاف اشنا في تغريدته التي نشرها عبر حسابه بموقع تويتر اليوم السبت : ان ايران ليست العراق ولا لبنان؛ والسفارة الامريكية (في البلاد) مغلقة لعدة سنوات.
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