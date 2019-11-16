رئيس السلطة القضائية : الوحدة ضرورة لابد منها في العالم الاسلامي

وفي كلمته مساء اليوم السبت بمراسم اختتام الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية، اشاد حجة الاسلام رئيسي بجهود القائمين على تنظيم هذا المؤتمر؛ متطلعا بان يشكل مصدرا للتماسك والانسجام في العالم الاسلامي.

ونوه حجة الاسلام رئيس بتصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية حول اهمية الوحدة في مختلف الساحات وضرورة نبذ الخلافات وتوظيف الطاقات لتعزيز الحضارة الاسلامية؛ مؤكدا ان بوادر الحضارة الاسلامية باتت واضحة على صعيد العالم اليوم؛ واصبح واضحا امكانية تحقيق حضارة تحت عنوان الحضارة الدينية.

و وصف رئيس السلطة القضائية، "القدس" بانها القضية الاولى لدى جميع النخب على صعيد العالم الاسلامي؛ مضيفا ان المناضلين الفلسطينيين والحركات الدنية لديها اليد الطولى اليوم.

واقيمت مراسم اختتام المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للوحدة الاسلامية مساء اليوم السبت بكلمة رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام رئيسي، وقراءة البيان الختامي؛ وذلك بمشاركة شخصيات بارزة في العالم الاسلامي بما في ذلك العراق وسوريا وافغانستان وباكستان والدول المطلة على الخليج الفارسي وافريقيا؛ وقياديين في حماس وغيرها من الحركات الفلسطينية.

يتبع ...** ح ع