خسائر بـ10 مليارات تومان بالطرقات والجسور جراء الزلزال شمال غربي البلاد 

وعلى هامش تفقده قرية "تيرشاب" التابعة لمدينة سراب، أضاف عليزاده في حديث لمراسل إرنا اليوم السبت، ان الزلزال تسبب بتشققات في اسفلت الطرقات بالمنطقة على طول نحو 50 كيلومترا والحاق أضرار بسبعة من جسور مدينة سراب وقضاء "تركمانجاي" التابع لمدينة ميانه.

وأعلن عن بدء دائرة الطرق والنقل البري بالمحافظة بعمليات إعادة تعبيد الطرق وترميم الجسور فيها.

يذكر، ان زلزالا قويا نسبيا بلغت شدته 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب في الساعة 02:17:03 من فجر الجمعة (8 نوفمبر) بالتوقيت المحلي (22:43:03 مساء الخميس بتوقيت غرينتش)، ضواحي بلدة "تَرك" التابعة لمدينة ميانة بمحافظة آذربيجان الشرقية شمال غربي ايران.

وشعر سكان محافظات اذربيجان الغربية واردبيل وزنجان وقزوين وكيلان المجاورة ايضا بالزلزال.

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